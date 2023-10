Bundesliga: Basler wütet nach Kimmich-Rot! "Endlich wird er mal bestraft"

Joshua Kimmich kassierte am Wochenende die früheste Rote Karte in der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern . Mario Basler fand in seinem Podcast „Basler ballert“ klare Worte für die Aktion und strafte den Bayern-Star harsch ab: “Er wird endlich dann auch mal bestraft für den Quatsch, den er da macht.”

Auslöser war die Notbremse des 28-Jährigen, durch die der Rekordmeister bereits nach vier Minuten in Unterzahl geriet. “Kimmich hat endlich eine verdiente rote Karte bekommen, weil er sich ja immer den Ball im Strafraum abholen muss”, so Basler, der den Spielaufbau der Bayern anzweifelte.

Kimmich fällt für zwei Spiele aus

Am Montagnachmittag verkündete die DFL eine Zwei-Spiele-Sperre für Kimmich, der somit sowohl beim Topspiel am kommenden Samstagabend gegen Borussia Dortmund als auch gegen den 1. FC Heidenheim ausfällt.

Aber „Pokal darf er ja spielen“, meinte Basler. Ob Kimmich am Mittwoch allerdings auflaufen wird, ist noch fraglich. Ob die DFB-Pokal-Partie am Mittwochabend (ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) aufgrund des regengetränkten Platzes in Saarbrücken überhaupt stattfinden kann, entscheidet der DFB am Dienstag.