Bundesliga: Besondere Premiere für TV-Moderatorin

Besondere Premiere für Lea Wagner! Die TV-Moderatorin wird am Samstagabend zum ersten Mal die Bundesliga -Sportschau in der ARD moderieren.

Wagner tritt bei der Kultsendung die Nachfolge von Jessy Wellmer an, die zu den Tagesthemen gewechselt ist.

Lea Wagner feiert am Samstagabend ihr Premiere in der Bundesliga-Sportschau

Wagner mit Doppel-Einsatz

Die Tochter des ehemaligen Schalke-Trainers David Wagner, der aktuell bei Norwich City an der Seitenlinie steht, ist an diesem Wochenende gleich doppelt im Einsatz: Neben der Samstags-Sportschau wird sie auch am Sonntag um 19.15 Uhr die Sportschau moderieren.