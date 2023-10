Viele Überraschungen! Das ist der erste Nagelsmann-Kader

Julian Nagelsmann hat seinen ersten Kader als Bundestrainer einberufen. Nachdem im Vorfeld schon einige Entscheidungen durchgesickert waren, ist die Liste der nominierten DFB-Spieler für die US-Reise in der kommenden Woche nun offiziell verkündet worden.

Im Tor sind neben Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim sowie Bernd Leno (FC Fulham) dabei. Nicht in den Kader geschafft haben es derweil die BVB-Stars Nico Schlotterbeck und Emre Can, ihr Teamkollege Niclas Süle ist derweil eingeplant. Timo Werner von RB Leipzig fehlt ebenfalls.

So erklärt Nagelsmann den DFB-Kader:

„Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen“, meinte der Bundestrainer in einem Statement des DFB.