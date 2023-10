Bundesliga: Comeback von Bayern-Star platzt wegen Krankheit

Der Offensivspieler stand nach seinem Anfang Oktober erlittenen Unterarmbruch eigentlich vor der Rückkehr in den Kader. Doch aus seinem Comeback in der Bundesliga gegen Darmstadt 98 wird nichts.

Wie Thomas Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters bekannt gab , fällt Gnabry krankheitsbedingt aus. „Serge ist leider krank geworden, da hätten wir die Möglichkeit gehabt, ihn mit in den Kader zu nehmen“, erklärte der Bayern-Coach.

Neuer gibt Bayern-Comeback gegen Darmstadt

Bayern trifft am Samstag um 15.30 auf den Aufsteiger aus Darmstadt und will den Anschluss an die Tabellenspitze halten, diese im besten Fall - also Patzern der Konkurrenz - sogar übernehmen.