Tuchel verkündet Neuer-Comeback: "Ein komplett neues Level an Torwartspiel" - Bayern-PK vor Duell mit Darmstadt im LIVETICKER

Der FC Bayern begrüßt am Samstag im Rahmen des 9. Spieltags den SV Darmstadt 98 in der heimischen Allianz Arena. Wie Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verriet, soll dann Manuel Neuer sein Comeback im Bayern-Tor feiern. „Davon können Sie ausgehen, ja. Wenn jetzt im Training nichts passiert, toi toi toi, dann spielt er morgen.“

Am Samstag erwartet Tuchel eine aggressiv verteidigende Mannschaft der Gäste, die seinem Team vor allem durch Konter und Standards wehtun möchte. Seine gesamte Offensive sei derzeit in einer bestechenden Form, Startelfeinsätze von Mathys Tel oder Thomas Müller schloss Tuchel jedoch nicht aus.

Vor dem Spiel gegen die Lilien befindet sich der deutsche Rekordmeister lediglich auf Rang drei, ein Sieg gegen den Zweitliga-Aufsteiger ist Pflicht. Die PK zum Nachlesen.

+++ Die PK ist beendet +++

Das war es von der Pressekonferenz. Bis zum nächsten Mal.

+++ Tuchel über Neuer als Nummer 1 beim DFB +++

„Schritt für Schritt ist jetzt ganz wichtig. Wenn Manu ab sofort verletzungsfrei bleibt bis zur Europameisterschaft und seine Erfahrung mitnimmt, dann werden wir uns diese Frage im Mai gar nicht stellen. Das ist meine Prognose, die Dinge werden sich von selbst regeln.“

+++ Tuchel über Mazraoui +++

„Ich erwarte, dass die Entscheidung jetzt auch mal akzeptiert wird und dass Vertrauen besteht in die Entscheidung des Clubs. Man kann anderer Meinung sein, aber wir müssen trotzdem zusammenstehen.“

+++ Tuchel über den Sieg in Istanbul +++

„Die Gemütslage unterscheidet sich komplett, wenn man gewinnt oder verliert. Es ist nicht so leicht, in Istanbul zu gewinnen. Sie hatten 17 Spiele in Folge nicht verloren. Wir waren sicherlich nicht an unserem Top-Level, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir waren aber sehr gefährlich mit Schnellangriffen und wurden im Laufe des Spiels effizienter.“

+++ Tuchel über Darmstadt +++

„Darmstadt verteidigt teilweise sehr hoch, sehr aggressiv, Mann gegen Mann. Manchmal verteidigen sie aber auch tief, mit einer Fünferkette. Ich kann mir vorstellen, dass sie uns überraschen wollen. Sie sind gefährlich über Flanken und haben sich in die Liga reingefuchst. Wir werden bereit sein und geben alles, das Spiel zu gewinnen.“

+++ Tuchel über das Personal +++

„Upa wird fehlen, Leon wird fehlen, Rapha wird fehlen. Serge ist leider krank geworden, da hätten wir die Möglichkeit gehabt, ihn mit in den Kader zu nehmen. Hoffentlich kommen jetzt alle gut durchs Abschlusstraining durch.“

+++ Tuchel über Thomas Müller +++

„Thomas ist es gewohnt zu spielen. Er wird es nie gerne haben, auf der Bank zu sitzen. Ich kann ihm nur das allergrößte Kompliment machen. Er trainiert super und bringt viel Energie ins Training. Er ist ein echter Teamplayer. Wir wollten ihn gegen Galatasaray einwechseln, haben wir dann aber nicht gemacht. Da hatte ich einen Denkfehler, das nehme ich auf meine Kappe. Er ist und bleibt ein wichtiger Spieler, das hat er oft genug bewiesen.“

+++ Tuchel über die Torhüter-Rangfolge +++

„Die Hierarchie war immer gleich. Sven Ulreich war immer auch der Freund, der Komplize von Neuer. Seine Leistungen waren herausragend gut. Ulle kennt die Hierarchie an. Ulle würde dann auf die Bank gehen. Auf lange Sicht wollen wir, dass Daniel Peretz die nächsten Schritte geht und ein echter Herausforderer wird. Vielleicht auch ein Nachfolger. Morgen haben wir die Möglichkeit, dass vielleicht auch beide auf die Bank zu nehmen.“

+++ Tuchel über Kritik von Didi Hamann +++

„Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl - und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren, uns ärgern lassen.“

+++ Tuchel über Tel und eine mögliche Startelf +++

„Ich mag nicht, wenn man sagt: Wir spielen jetzt ‚nur‘ gegen Darmstadt und Saarbrücken. Das wertet die Spiele immer nur ab. Es geht immer darum, im Flow zu bleiben. Mathys Tel verdient es sich zu spielen und zu beginnen. Gerade vorne sind wir aber aktuell sehr stark.“

+++ Tuchel über Neuers Form +++

„Keiner kann das vorhersagen. Ich spüre, dass er nicht verkrampft ist. Ich glaube, dass er es allen nochmal zeigen will. In ihm überwiegt aber die Freude, dass er es geschafft hat. Im Training sehe ich ein ganz neues Niveau im Torwartspiel. Er spielt in einer eigenen Liga. Er soll es als Geschenk für seine eigene Arbeit sehen. Im Training zeigt er ein ganz eigenes Level im Torwartspiel.“

+++ Tuchel über ein mögliches Neuer-Comeback +++

„Davon können Sie ausgehen, ja. Wenn jetzt im Training nichts passiert, toi toi toi, dann spielt er morgen. Er freut sich darauf, wir freuen uns darauf, es freuen sich wahrscheinlich noch mehr darauf.“

„Es ist eine besondere Situation. Ich spüre seine Vorfreude und seine Klasse. Er hat eine super Erfahrung. Er genießt das gerade und er kann stolz auf sich selbst sein. Er soll es genießen, und das wird ihn stark machen. Da wird noch die Anspannung dazukommen und das Kribbeln. Jetzt hoffen wir, dass er schnell in seinen Rhythmus kommt und dass alles gut geht.“

„Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, bleib ich dabei. Will‘s jetzt gar nicht in eine Kategorie schieben, ob es das größte [Comeback] aller Zeiten ist oder das größte, das ich kenne. Aber es ist sehr beeindruckend. Ich merke den Unterschied in seiner Verfassung, in seiner Gelöstheit, zu dem, wie ich ihn am Anfang hier kennengelernt habe.

Da darf er sehr stolz auf sich sein, da dürfen auch die Reha-Abteilung, die Physios, die Ärzte, alle, die da mitgewirkt haben, sein persönliches Umfeld, alle dürfen sehr stolz sein. Ich freu mich riesig für ihn, ich bin auch schon fast stolz drauf, dass er das jetzt so gemeistert hat, obwohl meine Leistung da die allerkleinste ist, die geht gegen null. Trotzdem fühlt man so eine Art Stolz, dass er da so durchgegangen ist und zurückkommt. Das ist eine tolle Geschichte.“

„Ich spüre ihn überhaupt nicht verkrampft. Überhaupt nicht im Modus ‚Ich werd‘s allen nochmal zeigen‘. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, ‚Ich werd‘s allen nochmal zeigen‘, in ihm und in seinem Wettkampfdenken und in seiner Mentalität. Aber im Moment überwiegt bei ihm, so nehme ich das wahr, die Freude und auch der Stolz und das Gefühl, was er da geleistet hat. Was ich im Training wahrnehme, ist ein komplett neues Level an Torwartspiel, das jeden Tag zu sehen ist. Sehr beeindruckend! Damit macht Manu einfach jeden Abwehrspieler stärker, damit macht er seine Torwartkollegen stärker. Das ist einfach eine eigene Liga.“

+++ Die PK beginnt +++

Thomas Tuchel hat das Podest betreten. Es kann losgehen.

+++ Bayern gegen Darmstadt unter Druck +++

Auch sportlich ist der FC Bayern gefordert. Nichts anderes als drei Punkte werden gegen die Gäste aus Hessen erwartet, der Rückstand auf die Tabellenspitze zu Bayer Leverkusen beträgt zwei Punkte.

+++ Feiert Neuer sein Comeback? +++

Die Partie steht ganz im Zeichen der voraussichtlichen Rückkehr Manuel Neuers ins Bayern-Tor. Der mittlerweile 37-Jährige könnte gegen die Lilien ein Comeback von 0 auf 100 feiern. Nicht in einem einzigen Spiel der laufenden Saison stand Neuer im Bayern-Kader, nun soll unmittelbar die Startelf folgen. „Wenn er (Manuel Neuer, d. R.) kann, dann wird er spielen“, erklärte Tuchel nach dem Champions-League-Auswärtssieg bei Galatasaray Istanbul bei Amazon Prime.

+++ Herzlich willkommen +++