Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FC Heidenheim 1846, 2:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Hugo Larsson vor 55.800 Zuschauern zum 1:0 für den Gastgeber. Zur Pause wusste Eintracht Frankfurt eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In Durchgang zwei lief Nikola Dovedan anstelle von Marvin Pieringer für Heidenheim auf. In der 67. Minute stellte die Eintracht personell um: Per Doppelwechsel kamen Nacho Ferri und Ansgar Knauff auf den Platz und ersetzten Omar Marmoush und Jessic Ngankam. Knauff beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Frankfurt über die Linie (72.). Am Schluss schlug Eintracht Frankfurt den 1. FC Heidenheim 1846 mit 2:0.