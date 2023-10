Bundesliga: Er schoss gegen Bayern das wohl schönste Nicht-Tor der Liga-Geschichte

Immerhin durfte er in seiner ersten Saison 1978/79 den UEFA-Pokal mit gewinnen. 63 Tore stehen in den Chroniken der Bundesliga, allerhand für einen Defensiven - und dieser kuriose Rekord in seiner Zweitligazeit bei Wattenscheid, als er im Oktober 1977 binnen zwei Minuten zwei Elfmeter gegen Wacker 04 Berlin verwandelte.

Doppelpfosten nach Solo-Lauf

Borussia hielt die Partie zunächst offen und der blonde Mann mit der Nummer 7 sorgte für die ersten Höhepunkte einer Partie, deren Endergebnis (4:0 für Bayern) nach 30 Minuten kein Mensch auch nur erahnen konnte. Borussia hatte da schon dreimal den Pfosten getroffen, obwohl es nur zwei Schüsse waren. Dieses mathematische Kunststück vollbrachte kein Geringerer als der Libero der Gäste. Während sein erster Pfostenschuss in Minute 25 noch in die Kategorie normal fiel, war sein zweiter von Anfang bis Ende schlicht phänomenal. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In der 28. Minute lief Bruns fast an der Eckfahne Hansi Pflügler ab und setzte zum Solo über den ganzen Platz an. Bernd Dürnberger spielte er mit einem Pressschlag aus und auch an Sören Lerby, der ausrutschte, kam er etwas glücklich vorbei. Damit aber endete die Glückssträhne des Hans-Günter Bruns, denn als er nach Doppelpass mit Lothar Matthäus endlich im gegnerischen Strafraum angekommen war, hatte sich die Glücksgöttin Fortuna von ihm abgewandt.