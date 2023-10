Bundesliga: Ex-Bayern-Star sieht Tel als Müller-Erbe

Der ehemalige Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz gilt als Experte, was das Jungbleiben im Fußball anbelangt. Trotz seines hohen Sportleralters von 42 Jahren spielt der Paraguayer immer noch in der ersten Liga seines Heimatlandes und hat Anfang Oktober auch sein erstes Saisontor erzielt.

Im Gespräch mit der Sport Bild erklärte Santa Cruz, wie er es schafft verletzungsfrei zu bleiben: „Durch meine vielen Operationen gleich zu Beginn meiner Karriere habe ich früh gelernt, extrem auf meinen Körper aufzupassen. Vor allem durch meine Zeit in München, wo Organisation und Disziplin gelehrt werden. Ich halte mich noch heute an eine strikte Routine.“

Er sieht also gerade seine Zeit in Deutschland als hilfreich für seine Einstellung seinem Körper gegenüber. Seine Routine sieht folgendermaßen aus: „Wenn wir vormittags trainieren, stehe ich früh auf und verbringe wirklich den ganzen Vormittag im Trainingszentrum. Nach den Einheiten gehe ich entweder ins Gym oder zum Physiotherapeuten, mache auch sehr oft Dehnübungen. Diese Gewohnheiten machen langfristig den Unterschied“, erklärte der Offensivspieler, der bei Bayern in acht Jahren auf 155 Einsätze und 31 Tore kam.