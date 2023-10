Bundesliga: Frankfurt tief in der Krise! Ist das Eintracht-Märchen vorbei?

Eintracht Frankfurt kommt im Jahr 2023 sportlich nicht in Fahrt. Sind die fetten Jahre bei den Hessen vorerst vorbei? In jüngerer Vergangenheit war der Europapokal oftmals verantwortlich für einen Stimmungsumschwung bei Eintracht Frankfurt.

2019 verpasste das Team nur denkbar knapp das Halbfinale der Europa League, 2022 holte es den Titel. Anschließend marschierten die Hessen durch die Gruppenphase der Champions League, scheiterten erst im Achtelfinale an der SSC Neapel.

Allerdings ist der Eintracht-Express im Jahr 2023 mächtig ins Stocken geraten und man stellt sich die Frage: Ist das Märchen in der Mainmetropole vorbei?

Glasner und Toppmöller mit schwachem Punkteschnitt

Sind die fetten Jahre vorbei? Am Donnerstagabend jedenfalls konnte auch der Ausflug auf das europäische Parkett nicht helfen. Im zweiten Gruppenspiel der Conference League setzte es einen Last-Minute-Wirkungstreffer bei PAOK, eine frustrierende Niederlage.

Noch ernüchternder lesen sich allerdings die Zahlen auf Bundesliga-Parkett. Unter Ex-Trainer Oliver Glasner holte Frankfurt seit Januar in der Bundesliga in 19 Partien nur noch 23 Punkte, ein Schnitt also von 1,21 Zählern.