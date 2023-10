Bundesliga heute: Augsburg - Darmstadt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem SV Darmstadt 98 verspricht Spannung und viele Tore. In den letzten fünf Spielen von Darmstadt sind mindestens drei Tore gefallen, während in den letzten vier Heimspielen von Augsburg ebenfalls mindestens drei Tore gefallen sind. Beide Teams haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, Tore zu schießen, wobei Darmstadt mit acht seiner zehn Tore in der ersten Halbzeit den höchsten Anteil ligaweit hat.

Augsburg hingegen hat in 33% der Spiele in dieser Saison durch Demirović getroffen. Die Trainer beider Mannschaften, Enrico Maaßen von Augsburg und Torsten Lieberknecht von Darmstadt, stehen unter Druck, da sie die einzigen aktuellen Bundesliga-Trainer sind, die im Schnitt weniger als einen Punkt pro Spiel geholt haben. Beide Mannschaften haben nur eines ihrer letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und kämpfen um jeden Punkt. Darmstadt hat die letzten sechs Auswärtsspiele verloren, während Augsburg in den vergangenen zehn Spielen mindestens einen Gegentreffer erhalten hat. Trotz der aktuellen Form beider Mannschaften, hat der FC Augsburg eine positive Bilanz gegen Darmstadt. Sie gewannen in der letzten gemeinsamen Bundesligasaison 2016/17 beide Spiele gegen die Lilien und sind seit sieben Bundesligaspielen gegen Aufsteiger ungeschlagen.

Sollte Augsburg gegen Darmstadt mindestens einen Punkt holen, wäre der FCA erstmals nach vier Heimspielen einer BL-Saison ungeschlagen. Darmstadt hingegen hat in dieser Saison noch keinen Auswärtspunkt geholt und wird alles daran setzen, diese Serie zu brechen. Es bleibt abzuwarten, ob Darmstadts Marvin Mehlem, der in dieser Bundesliga-Saison in sechs Spielen schon drei Tore geschossen hat, auch heute wieder treffen wird. Alles in allem erwartet uns ein spannendes Spiel mit hohem Tempo und vielen Toren.

Wird FC Augsburg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

