Bundesliga heute: FC Bayern - SC Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Bayern München empfängt am Sonntag, den 8. Oktober 2023, um 17:30 Uhr den SC Freiburg in der Allianz Arena. Es ist ein Match, das auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit für die Münchner zu sein scheint, die in 23 Bundesliga-Heimduellen gegen die Breisgauer noch nie verloren haben. Doch der SC Freiburg hat im Pokal in der letzten Saison erstmals ein Pflicht-Auswärtsspiel beim FC Bayern gewonnen und wird daher mit neuem Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Die Bayern, aktuell auf Platz drei der Bundesliga, haben sieben ihrer acht BL-Spiele am Sonntag seit Saisonbeginn 2022/23 gewonnen und blieben in den ersten sechs Spieltagen der letzten fünf Bundesliga-Saisons viermal unbesiegt.

Die Freiburger haben allerdings in den letzten elf Bundesliga-Spielen gegen Teams aus den Top-4 nur einmal gewonnen und zuletzt drei Niederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 3:10 erlitten. Dennoch verloren sie nur eines ihrer letzten 17 Bundesliga-Spiele an einem Sonntag und konnten in dieser Saison bereits dreimal ohne Gegentor bleiben - kein anderes Team konnte mehr „Weiße Westen“ wahren. Allerdings blieben sie in den letzten beiden Auswärtsspielen torlos und gewannen nur eines ihrer letzten fünf Bundesliga-Gastspiele. Die Bayern hingegen können auf ihre Offensivkräfte zählen. Harry Kane, der acht Tore in seinen ersten sechs Bundesliga-Spielen für den FC Bayern erzielte, und Leroy Sané, der in dieser Saison bereits fünf Tore erzielte, sind in Topform.