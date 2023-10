Bundesliga heute: Köln - Gladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 22. Oktober 2023, steht ein spannendes Bundesliga-Spiel auf dem Programm: Der 1. FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach um 15:30 Uhr. Beide Teams haben einen schwierigen Saisonstart hinter sich, wobei Köln mit nur einem Punkt aus sieben Spielen den letzten Platz in der Tabelle einnimmt. Gladbach hingegen konnte bisher sechs Punkte sammeln, was dennoch den schwächsten Saisonstart seit acht Jahren darstellt. Historisch gesehen hat Gladbach jedoch eine starke Bilanz gegen Köln vorzuweisen, mit 25 Siegen aus 48 Gastspielen.

Form und Historie

Borussia Mönchengladbach hat eine beeindruckende Historie gegen den 1. FC Köln, mit insgesamt 52 Siegen - mehr als gegen jedes andere Team in der Bundesliga. Darüber hinaus hat Gladbach in den letzten elf Spielen gegen einen Tabellenletzten nicht verloren. Ein besonderer Spieler, auf den man achten sollte, ist Florian Neuhaus, der in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen drei Tore erzielte. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Köln eine schwierige Zeit hinter sich. Sie haben seit neun Bundesliga-Spielen nicht gewonnen und könnten zum ersten Mal die ersten vier Heimspiele einer Saison verlieren.

Ausblick auf das Spiel

Trotz der schwierigen Situation beider Teams, gibt es einige interessante Aspekte für das heutige Spiel. Borussia Mönchengladbach könnte nach dem 3:1 Sieg gegen den VfL Bochum zum ersten Mal seit März/April 2022 zwei Auswärtssiege in Folge feiern. Darüber hinaus haben sie in dieser Saison im Schnitt 3.3 Auswärtstore erzielt - der beste Wert in der Liga. Der 1. FC Köln hingegen hat mit nur vier Toren die schwächste Offensive der Saison und hat die zweitwenigsten Schüsse abgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihre Offensive verbessern können, um gegen die starke Defensive von Gladbach zu punkten.

Wird 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird KOE gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

