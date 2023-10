Bundesliga heute: Leipzig - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

RB Leipzig trifft heute um 15:30 Uhr auf den VfL Bochum 1848 in einem Bundesliga-Match, das viel Spannung verspricht. Leipzig, das mit 13 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von +10 nach sechs Spielen seine beste Saison in der Bundesliga spielt, wird versuchen, seine makellose Heimbilanz gegen Bochum zu verteidigen. In fünf Pflichtspielen im eigenen Stadion gab es bisher fünf Siege mit insgesamt 16:1 Toren. Lukas Klostermann, der von 2010 bis 2014 für den VfL Bochum spielte, steht vor seinem 150. Bundesligaspiel, alle für RB. Er wäre der achte Spieler, der in der Bundesliga für die Sachsen mindestens 150 Partien bestritt.

Auf der anderen Seite ist der VfL Bochum nach sechs Spielen einer Bundesligasaison noch sieglos und stellt mit 19 Gegentoren die schlechteste Defensive dieser Saison. Die Bochumer, die in der Vergangenheit oft das erste Tor in Spielen kassiert haben, werden versuchen, ihre Defensive zu stärken und ihre Auswärtsbilanz zu verbessern. Sie gewannen im Jahr 2023 nur eins ihrer zwölf Bundesliga-Auswärtsspiele und sind seit sieben Gastspielen sieglos. Trotz eines höheren Expected-Goals-Werts als Leipzig, schoss Bochum elf Tore weniger und hat mit 7.4% die zweitschlechteste Chancenverwertung der Liga. Das Spiel könnte auch von individuellen Leistungen geprägt sein. Loïs Openda, der in 67% der Bundesliga Spiele in dieser Saison für RB Leipzig getroffen hat, könnte seine beeindruckende Heimspielbilanz fortsetzen. Er traf als erster Spieler für RB Leipzig in jedem seiner ersten drei Bundesliga-Heimspiele.