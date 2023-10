Bundesliga heute: Stuttgart - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg verspricht, ein aufregendes Match zu werden. Die Begegnung findet um 15:30 Uhr im Stuttgarter Stadion statt und wird mit Spannung erwartet. Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison bereits 15 Punkte nach sechs Spielen gesammelt und spielt damit seine zweitbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Nur 1996/97 unter Joachim Löw waren es mehr Punkte nach sechs Partien (16). Mit dem nächsten Punkt würde der VfB bereits die Ausbeute aus der gesamten BL-Hinrunde 2022/23 einstellen (16). Zudem hat der VfB Stuttgart in den letzten vier Heimspielen in beiden Halbzeiten getroffen und in den letzten neun Heimspielen mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt.

Auf der anderen Seite hat der VfL Wolfsburg in der Bundesliga gegen kein Team mehr Siege gefeiert als gegen den VfB Stuttgart (22, wie gegen Gladbach und Frankfurt). Auswärts beim VfB blieb der VfL zuletzt drei Mal in Folge unbesiegt (2S 1U), in mehr Gastspielen in Folge bei den Schwaben gelang dies den Wölfen noch nie. Jonas Wind, der sieben Tore an den ersten sechs Spieltagen einer Bundesliga-Saison für die Wölfe schoss, hat bereits mehr Tore geschossen als in seinen 24 Spielen der Vorsaison (6). Sechs seiner Tore erzielte er aus dem Spiel heraus – der zweitbeste Wert ligaweit nach Stuttgarts Serhou Guirassy (10).

Die Statistiken sprechen für ein torreiches Spiel. In den letzten vier Heimspielen des VfB Stuttgart sind mindestens drei Tore gefallen. Zudem hat der VfB Stuttgart in den letzten vier Heimspielen in beiden Halbzeiten getroffen. Der VfL Wolfsburg hingegen hat in den letzten fünf Bundesliga-Gastspielen vier Niederlagen hinnehmen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob der VfB Stuttgart seine beeindruckende Heimserie fortsetzen kann oder ob der VfL Wolfsburg seine Auswärtsstärke unter Beweis stellt. Eines ist sicher: Die Fans können sich auf ein spannendes Spiel freuen.

Wird VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird VFB gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----