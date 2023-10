Bundesliga: RB Leipzig nimmt den 1. FC Köln auseinander - Xavi Simons abermals brillant!

Simons nicht zu stoppen!

In der 63. Minute war der Arbeitstag des Shootingstars beendet und er erhielt seine wohlverdiente Pause. Für ihn kam Dani Olmo in die Partie.

Verletzungssorgen bei RB

Olmo, der erst vergangene Woche nach langer Verletzungspause zurückgekehrt war, musste nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz. Nachdem Luca Kilian den Spanier zu Fall gebracht hatte, griff sich dieser mit schmerzverzerrtem Gesicht an die linke Schulter. Für ihn kam Fábio Carvalho in die Partie. Auch Werner musste zuvor angeschlagen raus, er wurde durch Christoph Baumgartner ersetzt. Damit nicht genug: Raum musste zwar nicht ausgewechselt werden, er hatte aber einen Schlag auf den Fuß bekommen.

Der Ausfall von Olmo machte Marco Rose schwer zu schaffen: „Wir müssen damit rechnen, dass er längerfristig ausfällt. Es tut mir wirklich leid für die Jungs und auch die Fans. Ich bin dann sofort in die Kabine gegangen, weil es für mich echt schwer zu ertragen ist - für ihn auch. Er ist so wichtig für uns, als Spieler und als Mensch. Es wäre für den nächsten wichtigen Wochen fantastisch gewesen ihn zu haben.“

RB-Coach Rose hatte vor der Partie betont, dass seine Mannschaft „hellwach“ sein müsse: „Es wird viel hin und her gehen“. Dabei bekam Werner erstmals seit zwei Monaten wieder die Chance, sich in der Startelf zu beweisen. Zuletzt hatte der Stürmer am ersten Spieltag bei Bayer Leverkusen (2:3) begonnen.

Beide Trainer mit Gelb verwarnt

RB übte von Anfang an Druck auf die Hintermannschaft der Gäste aus, scheiterte zunächst jedoch an der Kölner Defensive und Schwäbe. Wenig später wurde es vor dem Leipziger Tor hektisch. Doch Luca Waldschmidt traf zuerst den Pfosten, dann Mitspieler Davie Selke (34.), zudem lag eine Abseitsposition vor.

Leipzig lief auch nach der Pause weiter an, Schwäbe verhinderte gegen Werner zunächst Schlimmeres, musste in der Schlussphase aber schließlich doch noch zwei Mal hinter sich greifen.

Bei den Gästen holte sich der in der 70. Minute eingewechselte Mathias Olesen in der 72. Minute die Gelbe Karte und in der 80. Minute Gelb-Rote-Karte. Anschließend meckerte Baumgart und sah Gelb. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Marco Rose die Gelbe Karte gesehen, ebenfalls wegen Meckerns.