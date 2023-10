"Was da für ein Talent dahintersteckt" - Xavi Simons verzückt RB Leipzig

„So einen Mitspieler hat man gerne, er hat heute ein Wahnsinnsspiel gemacht!“ Xavi Simons verhalf RB Leipzig mit einem Traumtor zum Sieg gegen Roter Stern Belgrad (3:1) und Teamkollege David Raum zeigte sich begeistert von der Leistung des 20-Jährigen. Nach dem Spiel hatte Raum am DAZN-Mikrofon ein Sonderlob für seinen Teamkollegen übrig: „Dank ihm haben wir das Ding auch gewinnen können.“

Wir schreiben die 59. Minute: Xavi Simons zieht von links an der Strafraumgrenze entlang, haut aus 17 Metern drauf und der Ball schlägt unhaltbar im oberen rechten Winkel ein! Der Treffer von „Xavi“ ebnete den Sieg der Roten Bullen, durch eine Torvorlage sammelte der Youngster noch einen weiteren Scorerpunkt. Raum kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: „Da brauchen wir nicht drüber reden, was da für ein Talent dahintersteckt.“

Blutige Lippe? Kein Problem für Xavi Simons

In Leipzig wird der quirlige Offensivmann beinahe vergöttert, insbesondere von seinen Teamkollegen. „Xavi ist ein supercooler Junge, am Boden geblieben und super angenehm für das Team. Er haut sich rein und ist sich nicht zu schade, nach hinten zu sprinten und in jeden Zweikampf reinzuhauen“, unterstrich Raum.

Dem ist wenig beizupflichten: Unmittelbar nach Wiederanpfiff musste Simons sein Trikot wechseln, er hatte sich eine blutige Lippe bei einem Luftzweikampf abgeholt. Nur wenige Minuten später folgte sein Wahnsinnstor. „Heute wieder, blauer Knöchel, blaues Knie, blutige Lippe, der Junge haut sich rein! Dadurch verdient er sich auch seine Torchancen, seine Tore und seine Scorerpunkte“, schlussfolgerte Raum.

Auf den Spuren von Arjen Robben

Ob kreative Vorlagen oder tödliche Abschlüsse, der junge Niederländer bedient sich aus einem vielfältigen Repertoire. Cheftrainer Marco Rose wusste bereits vor Beginn der neuen Champions-League-Spielzeit zu betonen, was er an Simons hat: „Sein Profil ist außergewöhnlich. Er ist nie zufrieden, er will immer mehr. Er ist schon ein geiler Junge.“

Der technisch brillante Simons erinnert an die ganz Großen. Mit den beiden Scorerpunkten gegen Belgrad erreichte er auch einen statistischen Meilenstein: Xavi Simons (20 Jahre, 187 Tage) ist der jüngste Niederländer, dem in einem UEFA-Champions-League-Spiel sowohl ein Tor als auch eine Vorlage gelingt - seit keinem geringeren als Arjen Robben (2003).

Simons: „Den Traum leben - Zeit für die Champions League“

Der Youngster lässt seinen Traum Wirklichkeit werden! „Den Traum leben. Zeit für die Champions League“, vermeldete Simons auf verschiedenen Social-Media-Kanälen vor Beginn der neuen Saison.

Der Mann der Stunde will mit Leipzig Champions-League-Geschichte schreiben. Blöd nur, dass Xavi aller Voraussicht nach RB bald wieder verlässt, denn er steht nur leihweise über ein Jahr und ohne Kaufoption bei den Leipzigern unter Vertrag. Kommenden Sommer geht es wieder zurück zu Paris Saint-Germain, wo der 20 Jahre alte Offensiv-Allrounder noch einen Vertrag bis 2027 hat.