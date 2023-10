Bundesliga: So geht es mit dem suspendierten BVB-Talent Brunner weiter

Auch Bild und die Ruhr Nachrichten berichten von einer Begnadigung. Die Entscheidung soll in einem Gespräch zwischen Nachwuchs-Boss Lars Ricken und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gefallen sein. Brunner hatte sich bereits klar entschuldigt und könnte schon am Wochenende wieder für die U19 des BVB auflaufen.

Am Samstag trifft die U19-Auswahl der Borussen um 11 Uhr auf den MSV Duisburg. In der U19-Bundesliga befand sich der 17-Jährige auch in dieser Saison zuletzt in Topform, erzielte in nur sieben Spielen zehn Tore und führte die Schwarz-Gelben an die Tabellenspitze der Staffel West.