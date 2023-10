Bundesliga: Sport-Club Freiburg – FC Augsburg, 2:0 (1:0)

Der verwandelte Strafstoß von Vincenzo Grifo brachte Freiburg vor 33.134 Zuschauern nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung. Yannik Keitel musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Merlin Röhl weiter. Im ersten Durchgang hatte der Sport-Club Freiburg etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Philipp Lienhart erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (56.). Wenig später kamen Sven Michel und Mads Pedersen per Doppelwechsel für Ruben Vargas und Iago auf Seiten des FC Augsburg ins Match (57.). Am Ende behielt der SC gegen den Gast die Oberhand.