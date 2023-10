Bundesliga: SV Darmstadt 98 – RB Leipzig, 1:3 (1:2)

Loïs Openda traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den Gast (1.). In der 24. Minute verwandelte Emil Forsberg dann einen Freistoß für RB Leipzig zum 2:0. Mit einem Elfmeter von Tobias Kempe kam Darmstadt noch einmal ran (32.). Zur Pause behielt RB die Nase knapp vorn. Gleich drei Wechsel nahm Leipzig in der 62. Minute vor. Forsberg, Benjamin Henrichs und Amadou Haïdara verließen das Feld für Christoph Baumgartner, Lukas Klostermann und Nicolas Seiwald. Der SV Darmstadt 98 stellte in der 64. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Klaus Gjasula, Mathias Honsak und Fraser Hornby für Christoph Klarer, Oscar Vilhelmsson und Luca Pfeiffer auf den Platz. Das 3:1 von RB Leipzig stellte Openda per Linksschuss sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. In der 80. Minute stellte RB personell um: Per Doppelwechsel kamen Dani Olmo und Timo Werner auf den Platz und ersetzten Xavi Simons und Openda. Am Ende punktete Leipzig dreifach bei Darmstadt.