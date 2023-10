Bundesliga: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim, 2:3 (0:2)

Die 53.200 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Grischa Prömel brachte die TSG bereits in der vierten Minute in Front. Wout Weghorst verwandelte in der 21. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gasts auf 2:0 aus. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Mit einem Rechtsschuss von Chris Führich kam Stuttgart noch einmal ran (61.). Robert Skov versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 3:1 für Hoffenheim (66.). Wenig später kamen Woo-yeong Jeong und Jamie Leweling per Doppelwechsel für Atakan Karazor und Pascal Stenzel auf Seiten des VfB Stuttgart ins Match (67.). Die TSG 1899 Hoffenheim musste den Treffer von Deniz Undav zum 2:3 hinnehmen (73.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Hoffenheim gegen den VfB die volle Ausbeute ein.