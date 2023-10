BVB: Can punktet nach DFB-Ausbootung - Sonderlob von Terzic

Emre Can hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass Borussia Dortmund zumindest über Nacht an der Tabellenspitze der Bundesliga steht!

Der BVB gewann am Freitagabend mit 1:0 (0:0) gegen den SV Werder Bremen und es war ausgerechnet Can, der den einzigen Treffer des Abends mit einem genialen Zuspiel hinter die Abwehrkette der Bremer einleitete. Daraufhin fand sich Julian Brandt freistehend vor dem Tor wieder und bugsierte den Ball geschickt ins Netz.

BVB-Trainer Terzic lobt Can

Argumente für die Nationalmannschaft

Spielt sich Can mit solchen Leistungen zurück in den Fokus der Nationalmannschaft? Der Mittelfeldspieler war vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die umstrittene USA-Reise berücksichtigt worden.

„Bei Emre ist es so, dass er im Klub gerade keine ganz leichte Zeit hat und ich ihm auch den Druck so ein bisschen nehmen will in der Nationalmannschaft“, hatte Nagelsmann diese Entscheidung begründet.