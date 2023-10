"Das willst du nicht wahrhaben": Neuer gibt Einblick vor Bayern-Comeback

331 Tage lang musste Manuel Neuer darauf warten - am Samstag ist es endlich so weit.

Im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 wird der Keeper wieder das tun, was er am liebsten macht: das Tor des FC Bayern zu hüten. „Ich freue mich sehr. Am meisten freue ich mich, mit meinen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen“, sagte Neuer in einem Interview auf der Klub-Website.