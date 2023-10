Die Sensation aus dem Nichts, die die Bundesliga schockt

Sicherlich waren nicht alle Fans des VfB Stuttgart glücklich, als vergangenes Jahr klar wurde, dass der Verein Serhou Guirassy verpflichten würde. Viele hatten seine teils katastrophale Zeit beim 1. FC Köln im Kopf, in der er bei 37 Einsätzen auf gerade einmal sechs Tore gekommen war.

Aber heute schießt er die Liga kurz und klein! 13 Tore nach sieben Spieltagen – diese Zahlen konnte in der Bundesliga -Historie noch niemand erreichen – sorgen dafür, dass Guirassy gerade das Thema in Fußballdeutschland ist.

So auch im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1. Stefan Effenberg sieht Guirassy nun als vielfältigen und kompletten Stürmer, der Verantwortung übernimmt, wie etwa bei Elfmetern. Für Markus Babbel sind aber neben Guirassy auch noch andere Dinge dafür verantwortlich, dass es beim VfB so richtig läuft (Platz 2 in der Tabelle).