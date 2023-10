Bayern-Boss über Hoeneß: "Wir beobachten seine Entwicklung"

Jan-Christian Dreesen hat nicht ausgeschlossen, dass Sebastian Hoeneß künftig als Trainer beim FC Bayern engagiert werden könnte. „Langfristig darf man sowas nie ausschließen. Wir haben aktuell einen Top-Trainer ( Thomas Tuchel, Anm. d. Red. )“, antwortete der CEO des Deutschen Meisters am Sonntag auf eine entsprechende Frage bei Bild TV .

Dreesen lobte Hoeneß' Arbeit - der VfB Stuttgart hat sich unter ihm in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt - im laufenden Jahr und in der Vergangenheit. Der Coach führte die zweite Mannschaft des FC Bayern im Jahr 2020 zur Meisterschaft in der 3. Liga.