England-Ikone hält Kane-Entscheidung für falsch

England-Ikone Michael Owen hat Harry Kanes Entscheidung, zum FC Bayern München gewechselt zu sein, erneut stark kritisiert . Wie der Ex-Liverpooler in einem Interview mit DAZN Bet erklärte, habe er immer noch wenig Verständnis für die Entscheidung des neuen Bayern-Stars.

„Die Bayern sind zweifellos einer der größten Klubs der Welt, aber ich glaube nicht, dass es etwas Besonderes ist, die Bundesliga zu gewinnen, wenn dies eh garantiert ist. Bayern wird die Liga mit oder ohne Kane gewinnen, also denke ich nicht, dass das ein besonderer Grund war, zu gehen“, schilderte der 43-Jährige.

Champions League: Bayern für Owen nicht Top-Favorit

„Harry Kane ist ein unglaublicher Spieler, und es sollte keine Überraschung sein, dass er immer noch gut spielt, das ist doch klar. Er ist so ein wunderbares Talent. Aber ich bin nicht einverstanden mit seinem Wechsel von den Spurs zu den Bayern, wie ich damals sagte, was in Deutschland für Schlagzeilen sorgte.“