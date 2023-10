Entscheidung gefallen! So geht FC Bayern mit Jérôme Boateng um

Jérôme Boateng erhält offenbar keinen Vertrag beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister verzichtete nach übereinstimmenden Berichten von Bild und kicker auf eine Verpflichtung des vereinslosen Innenverteidigers, der zuletzt am Training in München teilgenommen hatte.

Boatengs Rückkehr an die Säbener Straße war eine Reaktion auf die dünne Personaldecke der Bayern in der Defensive. Aktuell fällt mit Matthijs de Ligt einer von drei Innenverteidigern aus, Dayot Upamecano und Minjae Kim waren in der jüngeren Vergangenheit zudem angeschlagen.