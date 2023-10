Erst hellwach und dann müde: Brandt erlebt großen Abend

Und kurz nach der eiligen Heimreise per Privatjet war Brandt am Freitag der Matchwinner beim 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Werder Bremen, schoss in seinem 300. Bundesliga-Spiel den entscheidenden Treffer (67.) und damit den BVB zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Und sehnte sich danach erstmal nach einer sehr verdienten Pause.