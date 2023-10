FC Bayern: Babbel kritisiert Bosse! "Keine Weitsicht"

Babbel würde sich über Eberl freuen

Der 51-Jährige fügte zwar hinzu, dass er die Verkäufe von Pavard und Hernandez verstehen können, weil sie ordentlich Geld in die Kasse gebracht hätten, aber die Leihe von Stanisic habe er überhaupt nicht verstehen.

„Ohne Not gibt man dann auch noch Josip Stanisic an Leverkusen ab. Da ist bei den Bayern gerade keiner in der Lage, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen.“