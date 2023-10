FC Bayern: Boateng-Entscheidung gefallen!

Der Spieler wurde am frühen Freitagabend über die Entscheidung informiert. „Personelle Situation hat sich entspannt: Keine Rückkehr von Jérôme Boateng zum FC Bayern“, teilte der Klub am Freitagabend bei X (ehemals Twitter) mit.

Die Zweifel bei den Verantwortlichen sind auch wegen des noch nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahrens zu groß. Der ehemalige Bayern-Profi war im November 2022 wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung verurteilt worden . Mittlerweile wurde das Urteil aufgehoben, der Fall wird neu verhandelt.

Was Bayern Boateng jetzt anbietet

Das sagt Tuchel zu Boateng

Auf der PK am Mittag vor dem Spiel gegen den SC Freiburg (Sonntag ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) hatte Tuchel noch betont: „Da ist keine Entscheidung gefallen, entgegen anderslautenden Berichten. Das klären wir intern mit allen Beteiligten“, sagte der Coach über den Verteidiger, der zuletzt am Training in München teilgenommen hatte.