FC Bayern: Boateng-Rückkehr wäre ein fragwürdiger Akt der Verzweiflung - Kommentar von Kerry Hau

Jetzt, Anfang Oktober 2023, ist Boateng plötzlich wieder eine ernsthafte Option für den Rekordmeister und trainiert angesichts der personellen Notlage in der Abwehr von Thomas Tuchel an der Säbener Straße mit – um sich für ein Kurzzeit-Engagement bis zum Saisonende zu bewerben.

FC Bayern: Fehleinschätzung bei Kaderplanung?

Die Verantwortlichen würden sich nicht nur ihre krasse Fehleinschätzung in Bezug auf die Kaderplanung – in erster Linie die fatale Entscheidung, die zuverlässigen Benjamin Pavard und Josip Stanisic ohne Ersatz ziehen zu lassen – eingestehen. Sie würden auch für Unruhe im Verein sorgen.

Wenngleich bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt, wären die Verantwortlichen gut beraten, eine potenzielle Verpflichtung auch aus moralischen Gründen zu hinterfragen - so wie Boatengs Halbbruder Kevin-Prince, der sich schon vor zwei Jahren klar mit den Worten distanzierte: „Ich verabscheue Gewalt gegen Frauen!“

Keine Frage: Boateng zählte in seiner „Prime“ zu den besten Verteidigern, die der FCB jemals hatte. Er wurde als Stammspieler zweimal Triple-Sieger, er war auch ein essenzieller Bestandteil des deutschen Weltmeister-Teams 2014. Boateng ist ein verdienter, hoch dekorierter Fußballer.

Doch er hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Nicht ohne Grund nahm er bei seinem letzten Klub Olympique Lyon nur eine Nebenrolle ein. In der vergangenen Saison brachte er es wettbewerbsübergreifend auf nur 430 Einsatzminuten.

Boateng wäre ablösefrei zu haben

So schwierig die personelle Situation im Tuchel-Kader sein mag, so ordentlich die Rahmenbedingungen eines Boateng-Transfers (keine Ablöse, keine Eingewöhnungszeit - denn er kennt den Verein und noch viele Spieler) sein mögen: Die Bayern werden nicht die ganze Saison verspielen, wenn sie mit ihrem bestehenden Personal bis Januar weitermachen und sich währenddessen am eigenen Nachwuchs bedienen.