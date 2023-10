Boateng-Rückkehr von Boateng? Effenberg mit Klartext im Doppelpass

Die spektakuläre von Jérôme Boateng zum FC Bayern nimmt immer weiter Formen an! Der zuletzt vereinslose Innenverteidiger stand Sonntag bei seinem Ex-Klub wieder auf dem Platz und trainierte mit den Profis, die beim 2:2 in Leipzig nicht zum Einsatz gekommen waren, mit.

Auf ihrer Website bestätigten die Münchner den Trainingsgast und stellten klar, dass Boateng „auch in den kommenden Tagen an der Säbener Straße mittrainieren“ werde.

Offiziell ist die Rückkehr zu seinem Ex-Klub zwar noch nicht, denn der entsprechende Vertrag muss erst noch ausgehandelt werden. Allerdings ist der Deal nach SPORT1 -Informationen so gut wie perfekt.

Effenberg begrüßt Boateng-Rückkehr

Grund für die Rückholaktion ist die angespannte Personalsituation in der Defensive. Coach Thomas Tuchel hat nach den Abgängen von Benjamin Pavard (zu Inter Mailand) und Josip Stanisic (auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen) nur noch drei Innenverteidiger im Kader: Min-jae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt. Und die fehlten bereits beim Pokal in Münster allesamt.

„Die große Frage ist, ob Boateng fit ist. Und das wird er, sonst würde er nicht an der Säbener Straße beim Training sein. Dann der zweite Punkt ist, dass er nur Backup sein wird. Ist er mit dieser Rolle einverstanden? Das heißt ja nicht, dass er permanent performen und den FC Bayern verstärken muss. Er muss in wenigen Situationen da sein, wenn sie ihn brauchen“, begann Effenberg.

Abschließend befand Effenberg: “Es sieht nicht gut aus für die Bayern-Verantwortlichen, weil sie ja irgendwas verpasst haben müssen in der Transferphase. Aber in der Not, das ist meine persönliche Meinung, eine Überlegung wert.“