FC Bayern: Darum wollte Tel die Nummer 9 nicht

Sehr erwachsene Worte von dem Youngster, der in der laufenden Saison seine Effektivität unter Beweis stellt: Durchschnittlich benötigt Tel 29 Bundesliga -Minuten, um ein Tor zu erzielen. Außerdem hat er neben seinen drei Bundesliga-Treffern sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal im ersten Spiel getroffen.

Tel: „Fühle mich geschmeichelt“

In dem Interview sprach der junge Bayern-Stürmer außerdem über die Umstände seines Wechsels zum deutschen Rekordmeister 2022: „Lewandowski war im Begriff Bayern zu verlassen, der Verein suchte einen Stürmer. Rennes wollte mich halten und es gab viele Verhandlungen – und sobald Rennes entschieden hatte, dass ich gehen kann, hat Bayern Lewandowski gehen lassen.“

Über das Erbe von Lewandowski sagt der 20-Millionen-Euro-Transfer: „Ich fühle mich geschmeichelt, dass ich nach so einem großartigen Stürmer, der Großes bei Bayern geleistet hat, zu diesem Klub kommen darf.“

Tel in der Jugend ein Allrounder

Bei den Bayern hat Tel sich längst zum Fan-Liebling entwickelt. Nach dem Pokalerfolg schenkte er einem kleinen Jungen, der auf das Feld gelaufen kam, sein Trikot. FCB-Trainer Thomas Tuchel musste gegen Preußen Münster in der Innenverteidigung improvisieren, es spielten Leon Goretzka und Noussair Mazraoui auf ungewohnten Positionen.

Vielleicht kann Thomas Tuchel ja bei der nächsten Innenverteidiger-Knappheit auf den jungen Franzosen zurückgreifen, denn Tel hat in der Jugend wohl schon auf nahezu jeder möglichen Position gespielt, erzählt er: „Ich habe als Innenverteidiger angefangen Fußball zu spielen, danach habe ich Sechser gespielt. Ich habe bei Clairefontaine Außenverteidiger gespielt, dann haben sie mich auf die IV-Position gestellt und am Wochenende habe ich Stürmer gespielt.“

Wie er dann auf der Stürmerposition geblieben ist, erklärt der Offensivspieler so: „Nachdem ich an der Vorbereitung mit den Profis teilgenommen habe, bin ich auf der Stürmer-Position geblieben. Ich habe mehr oder weniger jede Position mal in der Jugend gespielt, sogar als Torwart.“