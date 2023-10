FC Bayern: Wo ist der Davies von 2020 hin?

Brajan Gruda ist einer der Shootingstars der Bundesliga. Was er kann, bewies der 19-Jährige auch bei der 1:3-Niederlage am Samstagabend gegen den FC Bayern München .

Nach 54 Minuten ließ er Alphonso Davies mit einer cleveren Finte an der rechten Außenbahn ins Leere laufen, erntete dafür Szenenapplaus.

Mainz-Youngster macht Davies das Leben schwer

Davies war durch das Mainzer Eigengewächs permanent defensiv gebunden, seine offensiven Vorstöße verpufften. Bei den drei Treffern des FC Bayern hatte der Kanadier keinerlei Aktien, seinen Hereingaben mangelte es an Präzision.

Obwohl der Linksaußen in dieser Saison insgesamt stabiler aufgetreten ist und dreimal assistiert hat, fehlt der Glanz, der ihn er einst auszeichnete.

Erinnert sei an die Saison 2019/20. Die damals von Hansi Flick trainierten Münchner rannten von Sieg zu Sieg zum Sextuple. Vor allem beim Champion-League-Sieg war der zu diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alte Davies eine herausragende Figur.

Auf die insgesamt 13 Scorerpunkte kam der 41-malige kanadische Nationalspieler in den drei darauffolgenden Spielzeiten nicht mehr.

Davies stagniert

Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, sagte vor dem direkten Duell in der Champions-League-Gruppenphase deutlich, dass Davies „kein großartiger Verteidiger“ sei und Facundo Pellistri daher Vorteile habe.

Der Bayernprofi konterte: „Ich versuche, Kritik und das, was die Leute sagen, nicht an mich ranzulassen. Ich gehe raus und spiele mein Spiel, so gut ich kann.“