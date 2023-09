FC Bayern: Alphonso Davies zu Real? So ist die aktuelle Lage

Kommt nun wieder Bewegung in die Hängepartie um Alphonso Davies beim FC Bayern ?

Nach SPORT1 -Informationen ruhen die von am vergangenen Saisonende entlassenen Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic begonnenen Vertragsgespräche zwischen dem FCB und dem Davies-Management.

Konkret: Die neue Führungsspitze der Münchner will den noch bis 2025 datierten Kontrakt des Kanadiers verlängern, muss dessen Berater Nick Househ aber mit einem konkreten sportlichen und wirtschaftlichen Plan überzeugen.

Real-Gerüchte um Davies: So ist der Stand

Real-Gerüchte um Davies: So ist der Stand

FC Bayern: So ist der Stand bei Alphonso Davies

Ein Vorteil: Bayerns Technische Direktor Marco Neppe, wie Salihamidzic einst in die Verpflichtung von Davies involviert, pflegt ein gutes Verhältnis zu Househ.

Der hatte Ende Mai unmittelbar nach dem Paukenschlag um den Rauswurf von Salihamidzic und dem damaligen Vorstandsboss Oliver Kahn in der Bild noch geklagt: „Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden.“

Nach dem Dienstantritt des neuen Bayern-Sportdirektors Christoph Freund am 1. September ist das Problem um fehlende Ansprechpartner nun zwar vom Tisch. Gleichwohl gibt es immer wieder Gerüchte und Meldungen über potenzielle Abnehmer für Davies. So bringen die spanischen Zeitungen Marca und AS seit Monaten Real Madrid ins Spiel.