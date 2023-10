FC-Legende: "Wenn Köln verliert, kann es tragisch werden“

„Der 1. FC Köln geht in Heimspielen immer an die Grenze, kassiert aber zu viele Tore“, sagte Schumacher im Kicker. „Gladbach hat in den letzten Auswärtsspielen viele Tore geschossen. Ich kann mir vorstellen, dass die Taktik von Steffen Baumgart, den Gladbachern sogar ein bisschen in die Karten spielt, da sie den FC mit ihren schnellen Spielern immer überlaufen können.“