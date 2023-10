Frans Krätzig begeistert beim FC Bayern München und schwärmt von Joshua Kimmich

Es war die Entdeckung der Saisonvorbereitung beim FC Bayern München: Frans Krätzig sorgte in der Nachspielzeit mit einem absoluten Traumtor für den goldenen Treffer beim 4:3-Testspielsieg über Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Seither spielte sich Krätzig immer mehr in den Fokus von Thomas Tuchel und der Profimannschaft der Bayern. Nun hat der Youngster im Vereinsmagazin „51″ gesprochen.

Krätzig sieht es als große Ehre an, für den deutschen Rekordmeister zu spielen: „Ich weiß noch, was für ein unglaubliches Gefühl es war, als ich in den ersten Spielen an mir runtergeschaut und das Bayern-Logo links unten auf meiner Brust gesehen habe. Das kannte ich bis dahin ja nur aus dem Fernsehen.“

Von der U-16 bis zum Profivertrag

Der gebürtige Nürnberger war 2018 aus seiner Heimatstadt an den Bayern-Campus gewechselt. Ob er als Jugendlicher auch mal Quatsch angestellt habe? „Das gehört doch dazu, oder? Ausgebüxt sind wir aber nie, das hätte rund um das Campus-Gelände auch nicht allzu viel gebracht. Wir haben zum Beispiel über das komplette Campus-Gelände, inklusive Fitnessbereich und Bürotrakt, bis spät in die Nacht Verstecken gespielt.“

Der Youngster plaudert aus dem Nähkästchen: „Einer der Jungs hat sich mal nachts im Stadion in die Sprecherkabine geschlichen, sämtliche Lautsprecher angemacht und so getan, als sei er ein Gespenst, das den Campus heimsucht: ‚Buhuhu, ich bin der Campus-Geist‘ – das war sehr lustig.“

Am 06. Oktober 2023 wurde Krätzig mit einem Profivertrag ausgestattet, der variabel einsetzbare Defensivspieler erhielt einen Vertrag bis Juni 2027. „Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich bin allen dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit und werde versuchen, immer mein Bestes zu geben“, so Krätzig.

Krätzig schwärmt von Kimmich

Beim 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum kam Krätzig schließlich zu seinem Bundesliga-Debüt. Besonders über Joshua Kimmich geriet Krätzig ins Schwärmen: „Joshua ist generell ein gutes Vorbild. Wie man in jedem Training so Feuer und Flamme sein kann, wie man jedes Trainingsspiel so sehr gewinnen will – da stehe ich manchmal daneben und denke mir: Wow, so will ich auch sein, genau deswegen spielen wir Fußball. Josh beeindruckt mich immer wieder.“