Sensationstor gegen Liverpool! Klopp "überrascht" von Bayern-Juwel

Der FC Bayern hat den Kracher gegen den FC Liverpool in einem spektakulären Spiel für sich entschieden. Der deutsche Rekordmeister feierte trotz zweimaligem Rückstand einen 4:3-Sieg gegen die Reds und darf sich über den Gewinn der Singapore Trophy freuen. Bayern-Nachwuchsspieler Frans Krätzig wird zum Helden.

„Verrücktes Tor. Wenn man als Kind mal anfängt zu träumen, auch wenn es nur ein Testspiel war, nicht so schlecht, wenn man in der 92. Minute das 4:3 gegen Liverpool mit so einer Butze macht“, schilderte Joshua Kimmich nach der Begegnung auf SPORT1-Nachfrage.