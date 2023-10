Götze-Platzverweis: Krösche kündigt Aussprache an

Götze hatte in der 59. Minute von Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) die Gelb-Rote Karte gesehen, nachdem der Spielmacher in der ersten Hälfte die Ausführung eines Freistoßes blockiert hatte und dann Mattias Svanberg in die Hacken trat.

Die zweite Gelbe Karte sei "schon gerechtfertigt", sagte Krösche und meinte: "Sicherlich ist die erste gelbe Karte unnötig." Götze sei "auch ein Stück weit in der Situation frustriert" gewesen: "Das ist halt manchmal so. Trotzdem sollten wir diese Gelben Karten einfach vermeiden."

Trainer Dino Toppmöller hatte Götze anstelle von Niels Nkounkou in Wolfsburg zurück in die Startelf beordert, der Edeltechniker konnte allerdings nicht glänzen. Es "war natürlich nicht so einfach" für Götze, sagte Krösche: "Er ist immer wieder in Zweikämpfe verwickelt worden. Und das ist für ihn natürlich auch nicht so ganz einfach. Von daher - ein schwieriges Spiel für ihn."