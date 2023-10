Gräfe attackiert erneut Ex-Kollegen und Schiri-Bosse

Ex-Referee Manuel Gräfe hat nach den umstrittenen Entscheidungen am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag erneut die Schiedsrichter-Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heftig kritisiert. Auf X schrieb Gräfe am Montag von einem „Wahnsinn in fast jedem Spiel“, die Unparteiischen seien „ohne Führung“, „verheizt“ und „überfordert“.