Grifo-Foul sorgt für Aufregung: "Ihm wird auch schlecht geworden sein"

„Wer so reinspringt, da kann man nichts mehr kontrollieren. Der nimmt eine schwere Verletzung in Kauf. Da kann man nur froh sein, dass nichts Schlimmeres dabei rausgekommen ist“, wurde Trainer-Legende Christoph Daum deutlich.

Effenberg: „Das ist klar Rot“

Freiburgs Edeltechniker Grifo hatte im Samstagsspiel VfL-Verteidiger Cristian Gamboa mit offener Sohle am Knöchel getroffen und abgeräumt. Dass Schiedsrichter Tobias Reichel den Italiener allerdings nur mit einer Gelben Karte verwarnte, sorgt für heftige Diskussionen.

„Dass sich kein Schiedsrichter äußert ...“

So stimmte auch SPORT1-Experte Alfred Draxler Daum zu: „Dass sich kein Schiedsrichter heute äußert, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da ein schlechtes Gewissen herrscht. Aber man muss auch bewundern, dass der Bochumer Trainer da noch so die Fassung behält (in der PK, Anm. d. Red.). Der Spieler Grifo hat ja auch noch das Spiel entschieden.“