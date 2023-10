Guirassy-Schock: VfB Stuttgart meldet sich - Diagnose da!

Erst das historische Saisontor Nummer 14, dann der Schock: Serhou Guirassy ist beim 3:0 des VfB Stuttgart bei Union Berlin am 8. Bundesliga-Spieltag bereits in der 30. Minute ausgewechselt worden. Das Stürmer-Phänomen hatte sich in einem Zweikampf mit Berlins Lucas Tousart verletzt.

Nun ist die Diagnose da - wenngleich der VfB vage bleibt: Demnach zog sich Guirassy „eine kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel“ zu, teilten die Schwaben am Sonntag mit.

Laut der Pressemitteilung stehe der 27-Jährige nun „einige Wochen nicht zur Verfügung“.

„Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team“, wurde VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zitiert: “Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung Serhou zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren.“

Mit seinem 14. Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:0 erreichte Guirassy Historisches: Noch nie traf ein Bundesliga-Spieler in den ersten acht Partien so oft!