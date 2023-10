Heftiger Rundumschlag! Augsburg-Knall bahnt sich an

Gegen die spielerische Ausrichtung, gegen die Qualität des Kaders und auch gegen die Vereinsführung. „Dass man es in der Bundesliga nicht schafft nur mit jungen Spielern und mit einem Trainer, der auch nicht so viel Erfahrung hat, ich glaube, das ist einfach sehr schwierig und das haben wir jetzt auch gesehen. (...) Die Frage ist: Reicht die Qualität?“

FCA-Fans fordern Entlassung von Maaßen

In der WWK-Arena skandierten bereits einige Anhänger nach Abpfiff: „Maaßen raus!“ Enrico Maaßen selbst äußerte sich dazu und verübelte den Anhängern die Rufe nicht: „Natürlich ist das nicht schön zu hören, aber es ist das gute Recht der Fans so etwas zu sagen.“

In Schutz genommen wurde er derweil von Neu-Kapitän Ermedin Demirović: „Ich will natürlich, dass der Trainer bleibt. Ich bin zufrieden mit dem Trainer, wir arbeiten gut zusammen und wir haben ein gutes Verhältnis, alle in der Mannschaft mit ihm.“

Bundesliga: Reuter-Nachfolger kündigt Analyse an

Auch Augsburgs Sportdirektor Mariko Jurendic, Nachfolger von Stefan Reuter, verteidigte den Trainer und nahm in erster Linie die Spieler in die Pflicht, sprach jedoch keine Jobgarantie aus: „Enrico hat alles gemacht, am Ende müssen es die Spieler umsetzen - alles andere werden wir in den kommenden Tagen in Ruhe besprechen.“