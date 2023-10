Henry nominiert erstmals Bayern-Juwel Tel: "Ist außergewöhnlich"

„Wenn er so weiter macht, wird es wirklich schwierig, ihn nicht zu nominieren.“ Das waren die Worte von Frankreichs neuem U21-Trainer Thierry Henry über Bayerns Mathys Tel noch im September. Für ein Testturnier in Serbien hatte Arsenals Sturm-Legende noch auf Tel verzichten können.

Rund einen Monat später steht der 18-Jährige nun erstmals im Aufgebot der U21-Auswahl von Les Bleus. Dabei könnte er gar noch eine Altersstufe weiter unten, in der U19, mitspielen. Doch Henry kam wegen der anhaltend hervorragenden Torausbeute nicht am Offensiv-Juwel des FC Bayern vorbei.

„Ich denke, Sie haben verfolgt, was er gemacht hat. An acht Toren beteiligt zu sein, obwohl er bis auf ein Spiel im Pokal nicht in der Startelf stand, ist außergewöhnlich“, begründete die Frankreich-Ikone die Nominierung Tels. In der Bundesliga steht Tel bereits bei drei Toren und einem Assist in nur 123 Minuten Spielzeit.