Karriereende? Eintracht-Star spricht Klartext

Sebastian Rode kämpfte in seiner Karriere bereits mit mehreren schweren Verletzungen. Aktuelle Gerüchte über ein vorzeitiges Karriereende hat der Kapitän von Eintracht Frankfurt nun aber entschieden zurückgewiesen.

„Ich arbeite weiter an meinem Comeback, um demnächst das Team wieder unterstützen zu können!“, schrieb der 33-Jährige bei X (ehemals Twitter). „Ein einfaches Aufgeben hat es bei mir noch nie gegeben“, auch wenn dies seit 2019 bereits mehrfach infrage gestellt worden sei.

Die Bild berichtete am Freitag, dass Rode aufgrund seiner aktuellen Wadenprobleme darüber nachdenke, seine Karriere vorzeitig im Winter zu beenden.

Rodes letzte Saison: „Alles für den Verein geben“

Rode zeigt sich jedoch fest entschlossen, die komplette Saison zu absolvieren. „Nach meinem ‚letzten Karriereende‘ im Jahr 2021, sind wir am Ende der Saison Europa League-Sieger geworden. An dieser Stelle vielleicht ein gutes Omen für die kommenden Monate“, erklärte der ehemalige BVB- und Bayern-Profi. Er bleibe „weiter dran, um in meiner letzten Spielzeit alles für den Verein zu geben!“