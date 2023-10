FC Bayern: Neuigkeiten bei Kimmich

Nationalspieler Joshua Kimmich scheint dem FC Bayern am Samstag im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 zur Verfügung stehen zu können.

Kimmich, der wegen eines grippalen Infekts die Reise der DFB-Auswahl in die USA ohne Einsatz vorzeitig hatte abbrechen müssen, nahm am Donnerstag am Mannschaftstraining der Münchner teil.