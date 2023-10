Kippt die Stimmung in Gladbach? Bosse mahnen nach Köln-Pleite

Gladbach ging mit gutem Gefühl ins Derby

Zweimal Heidenheim vor der Brust

Der Heimspiel-Doppelpack gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag in der Liga und drei Tage später im DFB-Pokal wird nicht nur aus sportlicher Sicht elementar wichtig, sondern auch für die Stimmung in Gladbach. Zumal es das Restprogramm bis zur Winterpause in sich hat.