Meniskusriss: Gladbachs Wolf fällt vorerst aus

Flügelspieler Hannes Wolf wird Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wegen eines Meniskusrisses vorerst fehlen. Der 24-Jährige habe die Verletzung im Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (4:1) im rechten Knie erlitten, teilten die Fohlen am Dienstag mit. Der Österreicher befindet sich bereits in Physiotherapie, am kommenden Montag soll er seine Reha beginnen.