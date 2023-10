Trainer-Ikone: Hoeneß "haut nicht dummen Sprüche rein"

Wo geht die Reise des VfB Stuttgart nach dem Traumstart in der Bundesliga hin? Ex-Trainer Armin Veh traut den Schwaben einiges zu.

„Wenn du 15 Punkte nach sechs Spieltagen hast, dann ist es ein super Start, dann kriegst du Selbstvertrauen“, meinte der 62-Jährige im Countdown Doppelpass auf SPORT1. Die Stuttgarter haben in den ersten sechs Saisonspielen fünf Siege geholt, liegen nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen - und damit unter anderem vor dem FC Bayern.

Veh: Das macht Hoeneß so gut

Wie erfolgreich man im weiteren Verlauf auftreten könne, hänge von mehreren Faktoren ab: „So, wie sie momentan harmonieren, passt die Mannschaft zusammen. Momentan läuft alles gut. Dann ist es wichtig, dass du nicht zu viele Verletzte hast, dass du auch Spiele gewinnst, wo du vielleicht nicht die bessere Mannschaft bist. Da kann sich natürlich was entwickeln.“

Entscheidenden Anteil am VfB-Erfolg hat auch Trainer Sebastian Hoeneß, was auch Veh imponiert. „Es wirkt so unheimlich harmonisch. Er stellt die Spieler richtig auf, wo sie ihre Stärken haben.“