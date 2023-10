Tuchel mit Boateng-Andeutung

Man habe bereits im Pokal gegen Preußen Münster und auch in der Champions League gegen Kopenhagen zwei freie Kaderplätze gehabt, das sei „auf jeden Fall nicht ideal“: „Wir haben die Gesamtsituation nochmal analysiert. Dann war es auch eine Entscheidung vom Verein und die muss man dann auch so akzeptieren.“

„Abgewogen, was das Beste für den FC Bayern ist“

So spielten Kim Min-Jae und Dayot Upamecano bereits von Beginn an gegen Freiburg, Matthijs de Ligt soll in wenigen Wochen wieder zur Verfügung stehen. „Darum haben wir gemeinsam entschieden, dass wir von einer Verpflichtung Abstand nehmen“, so Freund, der mit einem klaren Statement schloss.