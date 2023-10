VfB-Star Angelo Stiller: "Bayern bleibt mein Verein"

Angelo Stiller wechselte im Sommer von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart. Dort musste der 22-Jährige in die Fußstapfen von VfB-Legende Wataru Endo treten. Bei SPORT1 spricht Stiller nun über den phänomenalen Saisonstart, seine Beziehung zu Trainer Sebastian Hoeneß und seine Zeit beim FC Bayern.

„Klar gibt es Selbstvertrauen, dass es momentan so gut läuft. Man kann einfach freier aufspielen und es macht mehr Spaß“, sagte der Stuttgart-Profi und fügte hinzu: „Ich glaube, dass wir momentan so gut sind, liegt an vielen Faktoren.“